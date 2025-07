Como senza limiti | in 11 giorni già 8 acquisti e 112 milioni spesi

In soli 11 giorni, il calciomercato ha vissuto un vero tsunami di investimenti: 8 acquisti e 112 milioni di euro spesi, tra riscatti e volti nuovi. La squadra dei fratelli indonesiani Hartono si conferma una delle più aggressive, e la finestra di mercato sembra appena aperta. Quali sorprese ci riserverà ancora? Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire.

Tra riscatti (3) e volti nuovi (5), la squadra dei fratelli indonesiani Hartono ha investito nel calciomercato una somma a tre cifre. E non è ancora finita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como senza limiti: in 11 giorni già 8 acquisti e 112 milioni spesi

