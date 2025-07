Commissione propone stangata sul tabacco per finanziare il bilancio UE

La Commissione europea sta preparando un pacchetto di proposte che potrebbe portare a una vera e propria stangata sul tabacco, con l’obiettivo di finanziare il bilancio dell’UE. Un provvedimento che promette di accendere un acceso confronto tra le capitali europee, dividendo opinioni e interessi. Ma quali sono le implicazioni di questa mossa e come reagiranno gli Stati membri? Il dibattito è appena iniziato.

