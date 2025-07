Comincia il disarmo dei combattenti curdi del Pkk

L’11 luglio il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), in guerra con Ankara da quarant’anni, avvierà il suo processo di disarmo con una cerimonia nel Kurdistan iracheno. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Comincia il disarmo dei combattenti curdi del Pkk

Il leader del Pkk Öcalan riappare in video: "La lotta armata dei curdi è finita" - Il guerrigliero, detenuto dal 1999, promettere di attuare "rapidamente" il promesso disarmo: "Non è una sconfitta, ma un guadagno storico. today.it scrive