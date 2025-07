Come ottenere gratis Adams Friday FUTTIES su FC 25 guida completa

Se vuoi ottenere gratis Adams Friday su FIFA 25, questa guida completa ti svelerà tutti i segreti per completare le sfide e sbloccare questa carta speciale. Con poche mosse, potrai aggiudicarti ricompense non scambiabili, pacchetti rari e punti esperienza utili per il tuo progresso stagionale. Pronto a scoprire come conquistare Adams Friday? Continua a leggere e diventa il campione di FUT!

Per sbloccare Adams Friday, devi completare almeno 4 delle 5 sfide dell’obiettivo “FUTTIES: Adams Friday”, disponibile per 7 giorni. Tutte le ricompense sono non scambiabili e, oltre alla carta del giocatore, otterrai anche pacchetti rari e punti esperienza per il tuo pass stagionale. Ecco i dettagli delle sfide: Gioca 3 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team con almeno 1 titolare della Nigeria Ricompensa: Pacchetto 3x 84+ Giocatori Oro Rari. Fornisci 4 assist in Squad Battles (difficoltà almeno Dilettante), Rush, Rivals o Champions Ricompensa: Pacchetto 2x 85+ Giocatori Oro Rari. Segna 8 gol in Squad Battles (Dilettante o superiore), Rush, Rivals o Champions Ricompensa: 500 XP. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Come ottenere gratis Adams Friday FUTTIES su FC 25, guida completa

