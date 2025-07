Come John Williams ha scritto la colonna sonora definitiva di Superman quasi mezzo secolo fa

Come John Williams ha scritto la colonna sonora definitiva di Superman quasi mezzo secolo fa, un’epica che ha segnato un’era del cinema fantasy. I trailer del 1978, incredibilmente, sono usciti mesi prima che Williams entrasse nel progetto, inizialmente affidato a Jerry Goldsmith, con l’intento di replicare il successo di Il presagio. Questa storia affascinante rivela come la musica e la visione si siano fuse per creare un’icona indimenticabile.

I trailer di Superman del 1978, che ci si creda o meno, sono usciti molti mesi prima che John Williams, fan del personaggio fin da quando era piccolo, entrasse nel progetto. All'inizio, il prescelto doveva essere Jerry Goldsmith, e non lui, per lavorare di nuovo insieme al regista Richard Donner e cercare di prolungare la magia creata nel film Il presagio (1976). Si spiega così perché quei primi trailer fossero montati con frammenti delle colonne sonore de Il pianeta delle scimmie (1968) e Capricorn One (1978), entrambe scritte proprio da Goldsmith. Quando il primo compositore ha dovuto rinunciare per problemi di agenda, Williams è saltato sul carro trainato dall' uomo d'acciaio insieme alla London Philharmonic Orchestra, con cui aveva appena registrato Guerre stellari (1977). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come John Williams ha scritto la colonna sonora definitiva di Superman quasi mezzo secolo fa

In questa notizia si parla di: john - williams - superman - scritto

Superman riadatta la colonna sonora di john williams in modo epico - appassionati, creando così un ponte tra le generazioni e rivitalizzando l’eredità di Superman. Questa nuova interpretazione musicale promette di emozionare e sorprendere, rafforzando il legame tra passato e presente in un’epica celebrazione del supereroe più amato di sempre.

James Gunn sull'aver ottenuto la licenza per usare il tema classico di Superman di John Williams nel suo film: "John è stato attento a come veniva usata la sua musica nel film perché è la sua musica, la possiede e deve dare il consenso. Ha guardato il trailer... Vai su Facebook

Superman, David Corenswet ribadisce: Il film è più simile a Star Wars che ai film Marvel; Come nacque il tema musicale di Superman?; Superman: la colonna sonora non sarà basata solo sul tema di John Williams, promette James Gunn.

Superman, David Corenswet ribadisce: "Il film è più simile a Star Wars che ai film Marvel" - David Corenswet ha parlato di Superman, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn, facendo un paragone con Star Wars. Scrive msn.com

Justice League: il Superman Theme di John Williams nella colonna sonora - Danny Elfman ha preso le redini della colonna sonora di Justice League e ha voluto includere un omaggio all'iconico Superman Theme di John Williams Da Viola Barbisotti - Come scrive cinematographe.it