Come il videogioco The Witcher ha trasformato una piccola azienda polacca nel titolo più costoso d' Europa

Il successo di The Witcher ha rivoluzionato il panorama videoludico, portando una piccola azienda polacca come CD Projekt a essere valutata 29 volte il suo fatturato previsto, superando persino giganti dell’intelligenza artificiale. Questa straordinaria ascesa si deve all’attesa febbrile per il nuovo capitolo, atteso solo nel 2027. Un esempio lampante di come passione e qualità possano trasformare un sogno in realtà.

La Polonia vanta il titolo più caro di tutta Europa: è il videogioco Witcher - La casa di produzione CD Projekt è salita del 100% in un anno, sulle attese dell’uscita (tra due anni) della nuova puntata della saga, sbarcata anche su Nertflix. Segnala ilsole24ore.com

