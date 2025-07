Come e perché si muore sotto la sabbia i consigli dell’esperto per restare in spiaggia in sicurezza

La tragedia di Montalto di Castro ci ricorda quanto sia sottile il confine tra divertimento e pericolo in spiaggia. La sabbia, infatti, può sembrare innocua, ma se non si rispettano alcune semplici regole, può diventare fatale. Riccardo Boni, solo 17 anni, ha pagato con la vita un gesto apparentemente innocuo. Ecco come e perché si muore sotto la sabbia e i consigli degli esperti per restare in sicurezza durante le giornate al mare.

