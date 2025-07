Come e dove bagnare il cane quando fa troppo caldo | i metodi per rinfrescarlo

Durante le calde giornate estive, è fondamentale prendersi cura del nostro amico a quattro zampe per proteggerlo dal rischio di colpo di calore. Bagnarlo correttamente e nelle zone giuste può fare la differenza nel garantire il suo benessere. Scopri i metodi più efficaci e sicuri per rinfrescare il tuo cane e mantenerlo felice durante le giornate più torride. Continua a leggere per conoscere tutti i consigli pratici!

Il caldo torrido può portare un cane ad avere un colpo di calore. Ma basta non uscire nelle ore più bollenti e sapere anche come fare per rinfrescarlo con l'acqua. Privilegiate le zone come dietro la nuca, sotto al busto e tra le ascelle e fatelo anche versando direttamente sul corpo o usando un panno bagnato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

