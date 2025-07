Come convincere gli europei a viaggiare di nuovo in treno

In un’Europa sempre più attenta all’ambiente, il treno rappresenta la soluzione sostenibile e intelligente per spostarsi tra i paesi. Tuttavia, i costi elevati, i ritardi e le reti poco efficienti frenano il suo ritorno. È ora di cambiare rotta: scopri nel nostro video come rendere il viaggio in treno una scelta comoda, affidabile e conveniente, e riscoprire il piacere di muoversi in modo eco-friendly. Leggi e lasciati ispirare!

È il mezzo di trasporto meno inquinante, ma in Europa si usa poco per spostarsi da un paese all'altro. Tutta colpa delle condizioni: i prezzi sono troppo alti, i ritardi frequenti e le reti insufficienti.

