Coltello per una rapina dopo il concerto arrestati 2 sedicenni una aggredito è ancora in gravi condizioni

Due sedicenni armati di coltello hanno scatenato il panico durante un tentativo di rapina ai danni di una coppia di fratelli appena usciti da un concerto. La violenza ha lasciato una delle vittime in condizioni critiche, mentre la polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha subito messo in atto le misure per fermare questi giovani aggressori. Un episodio che scuote la comunità e solleva importanti riflessioni sulla sicurezza e l’età della criminalità .

Per rapinare una coppia di fratelli di 38 e 32 anni, di ritorno da un concerto, due sedicenni non hanno esitato a usare il coltello con il quale hanno ridotto in gravi condizioni una delle vittime. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha sottoposto .

