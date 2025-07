Colpo di scena su Garlasco | trovato Dna nella bocca di Chiara Non è di Stasi né di Sempio

Una svolta inattesa scuote il caso di Garlasco: 18 anni dopo, un nuovo elemento emerge nel mistero dell’omicidio di Chiara Poggi. I periti hanno scoperto un DNA maschile sconosciuto nel suo tampone orale, che potrebbe ribaltare tutte le convinzioni precedenti. Questo profilo genetico, non compatibile con Alberto Stasi, apre scenari sorprendentemente diversi e potrebbe riaccendere le indagini, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, spunta un nuovo elemento che potrebbe riaprire completamente il caso. Sul tampone orale della vittima – mai analizzato fino ad ora – i periti nominati dal Tribunale di Pavia hanno individuato un profilo genetico maschile sconosciuto. Si tratta di Dna "Y", quindi inequivocabilmente appartenente a un uomo, che non risulta compatibile né con Alberto Stasi, l'ex fidanzato condannato in via definitiva, né con Andrea Sempio, indagato di recente. Il profilo, riferisce il Corriere della Sera, sarà ora oggetto di approfondimenti da parte della genetista Denise Albani, che cercherà di "amplificarlo" per arrivare all'identificazione.