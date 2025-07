Colpo di scena a Garlasco | trovato Dna maschile sul corpo di Chiara Non è di Stasi né di Sempio

Un nuovo sorprendente sviluppo scuote Garlasco: diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, il caso potrebbe riaccendersi grazie a un DNA maschile mai analizzato prima. I periti hanno scoperto un profilo genetico sconosciuto sul corpo della vittima, che non corrisponde né ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva, né ad altre piste finora esplorate. Un colpo di scena destinato a cambiare le carte in tavola e a riaprire ferite ancora aperte.

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, spunta un nuovo elemento che potrebbe riaprire completamente il caso. Sul tampone orale della vittima – mai analizzato fino ad ora – i periti nominati dal Tribunale di Pavia hanno individuato un profilo genetico maschile sconosciuto. Si tratta di Dna “Y”, quindi inequivocabilmente appartenente a un uomo, che non risulta compatibile né con Alberto Stasi, l'ex fidanzato condannato in via definitiva, né con Andrea Sempio, indagato in tempi più recenti. Il profilo sarà ora oggetto di approfondimenti da parte della genetista Denise Albani, che cercherà di “amplificarlo” per arrivare all'identificazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Colpo di scena a Garlasco: trovato Dna maschile sul corpo di Chiara. Non è di Stasi né di Sempio

