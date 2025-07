Colpita in faccia dal calcio di un cavallo 20enne all' ospedale

Una giovane di 20 anni, rimasta vittima di un incidente insolito e improvviso, è stata trasportata d’urgenza al Maggiore di Parma dopo essere stata colpita da un calcio di un cavallo nelle campagne di Alseno. L’episodio, verificatosi mentre la ragazza si prendeva cura dell’animale, ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. Questa vicenda ci ricorda quanto possano essere imprevedibili gli incidenti in ambienti rurali e l’importanza della pronta assistenza.

Una 20enne è stata portata in volo al Maggiore di Parma dopo essere stata colpita dal calcio di un cavallo nelle campagne di Alseno. La giovane gli stava dando da mangiare, poi il calcio in faccia. Sul posto l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza della Pubblica Assistenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

