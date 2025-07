Colombo Sapio | Grande successo acquisizione di Baywater Heathecare leader nell’assistenza

Colombo di Sapio celebra un grande traguardo con l'acquisizione di Baywater Healthcare, leader nel settore dell’assistenza domiciliare e dell’ossigenoterapia, dominando oltre il 50% del mercato. È un’opportunità unica per espandersi in un segmento strategico, entrando dalla porta principale. Questa mossa rafforza la posizione di Sapio e apre nuove prospettive di crescita, consolidando il suo ruolo di protagonista nel settore sanitario. Un passo decisivo verso un futuro di innovazione e leadership.

