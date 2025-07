Collina elogia le soluzioni tecnologiche sperimentate nel nuovo Mondiale per Club Mundo Deportivo

Pierluigi Collina, presidente del Comitato Arbitri della Fifa, esprime grande soddisfazione per la prima edizione del nuovo Mondiale per Club, lodando le innovazioni tecnologiche adottate e il livello elevato di gioco e arbitraggio. Con entusiasmo, sottolinea come le soluzioni sperimentate abbiano contribuito a elevare gli standard della competizione, rafforzando l’orgoglio del calcio mondiale. La sua analisi mette in evidenza un futuro promettente, dove tecnologia e talento si incontrano per migliorare ogni aspetto dello sport.

In un’intervista riportata da Mundo Deportivo, Pierluigi Collina, presidente del Comitato Arbitri della Fifa, ha definito la prima edizione del nuovo Mondiale per Club “una grande competizione”, elogiando sia il livello del gioco espresso dalle squadre in campo, sia la qualitĂ dell’arbitraggio. « Le partite sono state ben giocate dai calciatori e ben arbitrate dai direttori di gara », ha dichiarato. Collina ha inoltre sottolineato l’orgoglio espresso da tutti gli arbitri coinvolti: « Sono orgogliosi al 100% di aver fatto parte di questa esperienza inaugurale ». Leggi anche: Arbitri, Zappi: «Chi assale un arbitro va in galera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Collina elogia le soluzioni tecnologiche sperimentate nel nuovo Mondiale per Club (Mundo Deportivo)

