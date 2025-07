Collina e le novità tecnologiche arbitrali | Tutte soddisfacenti Bodycam oltre le attese

Nell’universo del calcio, l’innovazione tecnologica sta rivoluzionando il modo di arbitrare, portando precisione e trasparenza mai viste prima. La collaudata collaborazione tra corpo arbitrale e bodycam si rivela un successo oltre ogni aspettativa, come evidenziato dal responsabile FIFA. Dalla scoperta di falli ignorati all’intervento tempestivo del VAR, queste novità stanno elevando lo sport a nuovi livelli di correttezza e fair play, dimostrando che il futuro è già qui.

Il responsabile degli arbitri traccia un bilancio sul sito della Fifa: "Ci siamo resi conto ad esempio che il direttore di gara non poteva vedere il fallo di mano in area in Atletico-Psg perché impallato. Così il Var lo ha allertato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it