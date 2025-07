Collegamenti marittimi tra disagi e incertezze il Codacons chiede un tavolo tecnico urgente

stagione turistica, mette a rischio la mobilità e il turismo delle isole minori. La crescente instabilità del settore marittimo richiede interventi immediati: il Codacons chiede un tavolo tecnico urgente per affrontare disagi, incertezze e garantire un servizio affidabile ai cittadini e ai visitatori. È fondamentale agire subito per tutelare le comunità isolane e rilanciare il trasporto marittimo in sicurezza e efficienza.

"Anche oggi numerose corse marittime tra la Sicilia e le isole minori risultano sospese, come comunicato ufficialmente da Liberty Lines, che ha annullato diverse tratte per “condizioni meteo marine avverse”. E' la denuncia che arriva dal Codacons e fotografa una situazione che, nel pieno della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

