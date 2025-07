Colleferro Diplomatosi con 110 Lode e bacio accademico Mirco Navarra festeggia oggi il suo 19° compleanno Auguri e felicitazioni

Oggi celebriamo un doppio traguardo: Mirco Navarra, giovane talento di Colleferro, ha conseguito con il massimo dei voti e l’onore del bacio accademico il suo diploma di maturità. E non finisce qui: nel giorno in cui compie 19 anni, riceve auguri e felicitazioni per il suo brillante futuro. È un momento di grande orgoglio e speranza per tutta la comunità. Auguri, Mirco!

Lo scorso 25 Giugno, presso l'Itis Cannizzaro di Colleferro, si è brillantemente diplomato, nell'indirizzo scienze applicate, Mirco Navarra.

