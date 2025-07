Colle | Srebrenica tragedia collettiva

Luttare contro l'odio è un impegno imprescindibile per preservare la memoria e costruire un futuro di pace. La tragedia di Srebrenica, 30 anni fa, rimane un monito potente sui rischi dei nazionalismi e delle violenze etniche. Come sottolinea il Presidente Mattarella, nonostante il passare del tempo, l'urlo di dolore di quella tragedia ci richiama alla responsabilità collettiva di combattere l'odio ovunque si manifesti, affinché simili orrori non si ripetano.

10.15 Quella di 30 anni fa a Srebrenica fu "una tragedia emblematica degli orrori indicibili in cui poteva sprofondare nuovamente l'Europa, sulla scorta di azioni che riprendevano l'orrendo vessillo della 'pulizia etnica' sotto pretesto di affermazioni nazionalistiche". Lo scrive il Presidente Mattarella: gli anni trascorsi "non attenuano l'urlo di dolore". In eredità, la "consapevolezza di una responsabilità collettiva.Lottare contro l'odio è responsabilità di ciascuno e di ogni Paese". Consegnare a storia triste stagione nazionalismi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

