Colle San Magno Festa del Tartufo del Colle

Preparatevi a immergervi in un’esperienza gastronomica unica con la 3ª Festa del Tartufo del Colle, un evento imperdibile per scoprire i sapori autentici e le tradizioni del nostro territorio. Il Comune di Colle San Magno e l’Associazione Tre Torri 2022 vi aspettano a Piazza Umberto I il Sabato 19 Luglio, per celebrare il tartufo in tutto il suo splendore e condividere momenti di gusto e convivialità. Non mancate!

Il Comune di Colle San Magno e l’Associazione Tre Torri 2022 sono lieti di invitarvi alla 3ª Festa del Tartufo del Colle, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e dei prodotti tipici del nostro territorio. Piazza Umberto I – Colle San Magno (FR) Sabato 19 Luglio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

