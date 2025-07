Coldiretti Campania integrazione da Regione per gasolio agricolo

Arriva una buona notizia per gli imprenditori e gli allevatori che in questa calda estate sono alle prese con i rincari energetici. Coldiretti Campania ha annunciato che la Regione, su richiesta immediata, ha recepito l’esigenza di integrare i quantitativi di gasolio agricolo destinato all’irrigazione e agli allevamenti. Questa misura rappresenta un sospiro di sollievo per chi lavora duramente per sostenere l’economia rurale e garantire il cibo sulla nostra tavola.

Tempo di lettura: 2 minuti “Su richiesta di Coldiretti l’assessore Nicola Caputo ha recepito immediatamente la esigenza suppletiva di gasolio ed è pronta ad integrare i quantitativi complessivi di carburante agricolo destinato alle aziende impegnate nell’irrigazione dei campi e negli allevamenti di bestiame”. Lo rende noto Coldiretti. “Arriva una buona notizia per gli imprenditori e gli allevatori che in questa calda estate sono alle prese con il controllo dei costi della bolletta energetica, crocevia fondamentale per fare quadrare i conti dell’attivitĂ di produzione – si legge in una nota – L’atteso beneficio arriva proprio nel momento giusto ed apporta una significativa boccata d’ossigeno alle imprese agricole e zootecniche costrette ad aumentare i consumi per fare fronte alle alte temperature del periodo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Campania, integrazione da Regione per gasolio agricolo

