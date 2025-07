Coinbase e Perplexity AI insieme per i prezzi crypto in tempo reale

Coinbase e Perplexity AI uniscono le forze per rivoluzionare il modo di seguire le criptovalute. Con questa partnership, gli utenti avranno accesso a prezzi crypto aggiornati in tempo reale grazie all'integrazione di dati nel motore di ricerca intelligente di ultima generazione. Un passo avanti che promette di rendere l’esperienza di investimento più immediata, trasparente e user-friendly. Restate con noi per scoprire come questa innovazione cambierà il vostro approccio al mercato crypto.

Coinbase ha annunciato una nuova collaborazione strategica con la startup di intelligenza artificiale Perplexity AI dedicata alle criptovalute. La partnership permetterà agli investitori, ma anche a tutti gli appassionati del mondo crypto di consultare i prezzi dei vari token aggiornati in tempo reale, in quanto i dati saranno integrati nel motore di ricerca IA di nuova generazione firmato dall’azienda di Aravind Srinivas, ex ricercatore di OpenAI. L’annuncio è arrivato a un giorno di distanza da quello di Comet, un nuovo browser potenziato dall’intelligenza artificiale per rivaleggiare con Google. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Coinbase e Perplexity AI insieme per i prezzi crypto in tempo reale

