Cogorno venerdì pomeriggio riapre il ponte di Breccanecca dopo i lavori

Ottimo notizia per i pendolari e gli abitanti di Cogorno: il ponte di Breccanecca, chiuso per lavori di sicurezza, riapre oggi alle 17.30, ripristinando così la viabilità sulla Sp34. Dopo settimane di interventi mirati, il nuovo ponte garantisce ora maggiore sicurezza e fluidità al traffico locale. Un passo avanti importante per la comunità , che potrà tornare a muoversi senza preoccupazioni, valorizzando ancora di più questa splendida zona della Città Metropolitana di Genova.

Sarà riaperto al traffico oggi, venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 17.30, il ponte sulla Sp34 della Città Metropolitana di Genova in località Breccanecca (km 6+200) nel comune di Cogorno, oggetto di importanti lavori di adeguamento e messa in sicurezza avviati il 15 giugno. L’intervento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

