Codogno allarme giovani bulli in centro | confronto in consiglio tra Pd e sindaco

A Codogno, l’allarme sulla sicurezza si fa sentire forte e chiaro. La consigliera Maria Cristina Baggi del PD denuncia i crescenti disagi causati da gruppi di giovani molesti nelle ore serali, sollevando un importante confronto con il sindaco durante l’ultimo consiglio comunale. La città si mobilita per trovare soluzioni efficaci e tutelare il benessere dei cittadini, perché nessuno dovrebbe avere paura di vivere la propria quotidianità.

Codogno (Lodi), 11 luglio 2025 - A Codogno t orna alta l’attenzione sulla sicurezza in centro, soprattutto nelle ore serali, con una dura presa di posizione da parte della consigliera comunale Maria Cristina Baggi del Partito Democratico. In consiglio comunale, il 10 luglio 2025, la consigliera ha lanciato un’allerta parlando di “ giovani che hanno paura a girare per la città, a causa di gruppi molesti e pericolosi che si concentrano in alcuni punti del centro”. Secondo Baggi, si tratta di episodi che non possono più essere ignorati: “Residenti e commercianti segnalano da tempo comportamenti disturbanti da parte di gruppi di adolescenti – ha detto – e recentemente si è verificato un episodio grave con il ferimento di un giovane ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Codogno, allarme giovani bulli in centro: confronto in consiglio tra Pd e sindaco

In questa notizia si parla di: codogno - centro - giovani - consiglio

Codogno, sigaretta negata: minorenne accoltella un coetaneo in pieno centro storico - Una semplice richiesta di sigaretta negata si è trasformata in una drammatica escalation di violenza a Codogno, dove un minorenne ha accoltellato un coetaneo nel cuore del centro storico.

Codogno, allarme giovani bulli in centro: confronto in consiglio tra Pd e sindaco; Codogno, Sos sicurezza in stazione: chiesto il ritorno della Polfer; A Codogno parte il progetto delle stanze dove i ragazzi autistici vivranno in autonomia.

Codogno, allarme giovani bulli in centro: confronto in consiglio tra Pd e sindaco - La consigliera Maria Cristina Baggi ha segnalato la bassa percezione di sicurezza tra i giovanissimi mentre il primo cittadino Francesco Passerini ha parlato di casi problematici isolati e situazione ... Lo riporta ilgiorno.it

Consiglio comunale dei giovani: "Più sicurezza davanti alle ... - MSN - Consiglio comunale dei giovani: "Più sicurezza davanti alle scuole e un centro per le attività ludiche" 10 min Un segnale forte di partecipazione e impegno civico arriva dai giovani della comunità. msn.com scrive