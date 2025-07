Codacons contro la decisione di Enac di eliminare il controllo dei documenti

Il mondo dei viaggi si sta trasformando rapidamente, e la recente decisione di ENAC di eliminare il controllo dei documenti di identità negli aeroporti ha suscitato molte discussioni. Secondo il presidente Pierluigi di Palma, questa scelta mira a semplificare i controlli senza compromettere la sicurezza, equiparando i viaggi in aereo a quelli in treno. Ma quali implicazioni avrà questa novità? Scopriamolo insieme.

La scelta fa discutere. Non sarà più necessario mostrare i documenti di identità negli aeroporti. A dirlo, in questi giorni. Enac e il suo presidente Pierluigi di Palma a Corriere della Sera. «Gli aeroporti sono luoghi protetti ed è venuto il momento di equiparare i viaggi in aereo a quelli in treno. Ai fini dei controlli non cambia nulla: chi arriva al gate dovrà passare ai metal detector». Basterà solo la carta d’imbarco? «È così. Ma chiaramente si potrà essere fermati e controllati dalle forze dell’ordine e lì bisognerà mostrare un documento d’identità». Così, con un comunicati, il Codacons ha commentato la notizia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Codacons contro la decisione di Enac di eliminare il controllo dei documenti

