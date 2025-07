Cocco libero dopo l’inferno ivoriano Il legale | Quale assistenza? Da Meloni a Tajani mai una risposta

Dopo tre lunghi anni di sofferenza e speranza, Maurizio Cocco, l’ingegnere fiuggino imprigionato in Costa d’Avorio, è finalmente libero. La sua battaglia per la giustizia e la salute ha segnato un percorso difficile, aggravato da condizioni estreme di detenzione. Ora, con il suo ritorno alla vita, si apre un nuovo capitolo di rinascita e supporto. Ma cosa si sta facendo a livello istituzionale?

Dopo tre anni nell’inferno della prigione di Abidjan, in Costa d’Avorio, l’ingegnere fiuggino Maurizio Cocco è uscito dal carcere (in regime di libertà vigilata) lo scorso mercoledì ed è attualmente ricoverato per il suo stato di salute, compromesso dalle condizioni estreme della detenzione, durante la quale è stato colpito da ictus, dalla malaria e dal colera. Oltre la soddisfazione, per lui e i suoi familiari, di essere sopravvissuti a uno dei peggiori penitenziari al mondo, però, c’è anche l’amarezza per quello che il suo avvocato, Mario Cicchetti, definisce con fermezza “il totale disinteresse delle istituzioni italiane”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cocco libero dopo l’inferno ivoriano. Il legale: “Quale assistenza? Da Meloni a Tajani mai una risposta”

