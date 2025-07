Cocaina eroina e mannitolo in casa | ad Auronzo di Cadore spunta un giro di droga con tre insospettabili

Auronzo di Cadore è stato scosso da una recente operazione antidroga che ha portato all’arresto di tre insospettabili, trovati in possesso di cocaina, eroina e materiale per il confezionamento. La scoperta ha svelato un giro di droga nascosto tra le mura di casa, sollevando nuove preoccupazioni nella comunità. La lotta allo spaccio continua con fermezza, per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.

Tre persone arrestate a Belluno per detenzione e spaccio di droga: sequestrati cocaina, eroina e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cocaina, eroina e mannitolo in casa: ad Auronzo di Cadore spunta un giro di droga con tre insospettabili

