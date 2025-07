Cocaina e armi in una casa di San Ferdinando frequentata da figli minori padre nei guai

Una drammatica scoperta scuote San Ferdinando: un uomo, coinvolto in traffico di droga e in possesso di armi, è stato arrestato. La scena inquietante si è svolta in una casa frequentata da figli minori, dove cocaina e munizioni sono state trovate nascoste tra gli affetti più vulnerabili. Un episodio che mette in luce le emergenze sociali e la necessità di un intervento deciso per proteggere le future generazioni.

