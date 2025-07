Coca-Cola Pizza Village 2025 si conclude a Napoli con 600.000 presenze e 120 artisti sul palco

La XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village a Napoli si conferma come il grande evento dell’anno dedicato alla pizza, attirando ben 600.000 visitatori e coinvolgendo 120 artisti sul palco. Un traguardo che sottolinea il suo ruolo di punto di riferimento in Italia, celebrando tradizione e innovazione. Ma quali sono le aspettative per il futuro? Solo il tempo potrà rivelarlo, mentre il successo di questa edizione lascia tutti...

Si conclude la XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village con 600.000 presenze e 120 artisti sul palco. L'edizione 2025 conferma il suo successo e si impone come il più rappresentativo evento sulla pizza in Italia. Si è conclusa alla Mostra d'Oltremare la XIII edizione del Coca-Cola Pizza Village, e i numeri parlano chiaro: 600.000 presenze.

Coca-Cola Pizza Village 2025: Non solo pizza ma tanta musica, eventi e giochi. Alla Mostra d’Oltremare dall’1 al 6 luglio - Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Napoli! Dall’1 al 6 luglio, la Mostra d’Oltremare si trasforma nel cuore pulsante del Coca-Cola Pizza Village 2025, un evento che unisce gusto, musica, divertimento e tanto spettacolo.

In occasione del Coca Cola Pizza Village abbiamo intervistato il cantautore napoletano, classe '98, Gabriele Esposito. Ci ha raccontato del suo legame con questo appuntamento estivo tra pizza e musica, del progetto "Letture Scugnizze" insieme a Gianni Simi Vai su Facebook

#food Si è tenuto venerdì 4 luglio, nell’area Hospitality del Coca-Cola Pizza Village, l’evento speciale “La Pizza che Fa Bene – Insieme per la Prevenzione”, con protagonista il Comitato Campania di Komen Italia. Vai su X

Coca-Cola Piazza Village, l'assessore Teresa Amato: «È una straordinaria vetrina per l’eccellenza napoletana» - L’assessora comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ha preso parte all’apertura del Coca- Scrive msn.com

