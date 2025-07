Clizia Incorvaia la straziante rivelazione sulla relazione con Paolo

Il primo anniversario di nozze tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si trasforma in un momento di profonda riflessione, tra gioia e dolore, in un luogo simbolico come Forte dei Marmi. Ricordando anche Eleonora Giorgi, la loro storia si arricchisce di emozioni contrastanti, che svelano le sfumature più intime di un amore forte e resiliente. Una celebrazione che segna non solo un traguardo, ma anche un viaggio nel cuore delle emozioni umane, dove ogni ricordo conta.

Il 12 luglio 2024, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono promessi amore eterno sulla spiaggia di Forte dei Marmi, lo stesso luogo in cui si erano incontrati, oltre quarant’anni prima, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. A un anno di distanza, il primo anniversario di nozze arriva come un nodo al cuore: la gioia dell’amore si intreccia con il dolore per la scomparsa di Eleonora Giorgi, avvenuta nel marzo scorso. Un bilancio denso di emozioni che Clizia ha raccontato sulle pagine di Gente. Come è cambiato il loro rapporto ad un anno dal matrimonio e soprattutto dopo la morte dell’attrice? Leggi anche: L’irresistibile e pluripremiata serie comica acclamata dalla critica è tornata su Netflix L’eredità di Eleonora Giorgi: amore e consapevolezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Clizia Incorvaia, la straziante rivelazione sulla relazione con Paolo

