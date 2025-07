Cliffhanger Lily James svela i primi dettagli del reboot | È selvaggio è crudo

Lily James, nuova protagonista di Cliffhanger, svela i primi dettagli del reboot in arrivo, promettendo un cambiamento radicale rispetto all'originale del 1993 con Sylvester Stallone. Preparatevi a scordarvi le atmosfere montane e gli stilemi passati: questa versione porterà una ventata di novità , più cruda e selvaggia. Ma cosa rende il nuovo Cliffhanger così diverso? Scopriamolo insieme.

In cosa sarà diverso il reboot di Cliffhanger dall'originale del 1993 con Sylvester Stallone? Ce lo svela la nuova protagonista Lily James. Fan della versione montanara di Sylvester Stallone? Scordatevi quanto visto finora in Cliffhanger. Il reboot dell'action thriller ad alta quota del 1993 che vedeva Stallone nei panni di un esperto scalatore sarà molto diverso dall'originale. A svelarlo è la nuova protagonista Lily James. L'attrice inglese sfoggia un fisico invidiabile nelle primissime foto del reboot ambientato sulle Dolomiti in cui appare appesa a una roccia. Al suo fianco nel cast il veterano Pierce Brosnan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it