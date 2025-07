Cleon in foundation 3 | perché il cambiamento di lee pace stupisce gli attori

una svolta sorprendente che ha lasciato gli attori e il pubblico senza parole. La performance di Lee Pace nei panni di The Mule ha portato una profondità emotiva e un'intensità inedite, rendendo il suo personaggio irresistibilmente complesso e disturbante. Questa interpretazione magistrale non solo aggiunge nuove sfumature alla trama, ma redefine anche il modo in cui il potere e la manipolazione vengono rappresentati sullo schermo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La terza stagione di Foundation ha fatto il suo debutto, portando gli spettatori a un epoca avanzata di 152 anni rispetto alle stagioni precedenti. Questa nuova fase della serie introduce una minaccia senza precedenti rappresentata da The Mule, un sovrano psichico capace di manipolare le menti e dominare le persone con il suo potere. La narrazione si concentra sulla lotta tra questa forza oscura e i protagonisti che cercano di contrastarla, con particolare attenzione a Gaal Dornick e alla sua capacità di radunare alleati per affrontare la minaccia. lo stato di Foundation e dell’ Impero nella stagione 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cleon in foundation 3: perché il cambiamento di lee pace stupisce gli attori

In questa notizia si parla di: foundation - cleon - cambiamento - pace

Foundation, la serie di Apple TV+ rivelata da Lee Pace e David S. Goyer - Goyer, tre cloni di età diverse dell'imperatore originale, Cleon il primo, i quali pur governando contemporaneamente hanno ... Si legge su fantascienza.com

Foundation, la serie di Apple TV+ rivelata da Lee Pace e David S. Goyer - Goyer rivelano la realizzazione di una serie ambiziosa, basata sulla celebrata saga di Isaac Asimov. fantascienza.com scrive