Claut nuova vita per il centro | sarà demolito l' albergo posta

a Claut, trasformando il centro in un’area vivace e accogliente per tutta la comunità. Con questa riqualificazione, il cuore del paese si prepara a rinascere, offrendo nuovi spazi di socializzazione, relax e crescita. Un passo importante verso un futuro più luminoso e sostenibile per tutti i cittadini.

Il cuore di Claut si prepara a cambiare volto. Il Comune ha dato il via a un'importante opera di riqualificazione urbana con la demolizione dell'Ex Albergo Posta, un edificio situato in Piazza San Giorgio che da tempo versava in stato di abbandono e pericolo. L'intervento mira a restituire decoro. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

