classifica fimi serenata di brancale e amoroso a un passo dal podio

La scena musicale italiana si anima con le ultime novità: La Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso si posiziona al quarto posto nella Classifica FIMI, conquistando un meritato podio tra le hit più ascoltate. Mentre Anna con Désolée domina ancora per la quarta settimana, l’entusiasmo cresce tra i fan. Ecco gli aggiornamenti sulla chart dei singoli e degli album, pronti a sorprendere e coinvolgere appassionati di musica!

La Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso avanza al quarto posto nella Classifica FIMI dei singoli relativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 4 a giovedì 10 luglio 2025. Nulla scalfisce però il dominio di Anna, in vetta con Désolée per la quarta settimana di seguito. Negli album ancora alla #1 Tony Boy con Uforia. Ecco gli aggiornamenti. Classifica FIMI – I singoli. Anna – Désolée. Alfa & Manu Chao – A me mi piace. W Sound, Beèle & Ovy on the Drums – La plena. Serena Brancale & Alessandra Amoroso – Serenata. Pinguini Tattici Nucleari & Max Pezzali – Bottiglie vuote. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it