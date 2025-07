Clara | O fai sold out o sei fuori è come avere una pistola puntata alla tempia E poi si parla tanto di salute mentale… L’amore? Non è una scelta stupida Ora sono single

In un mondo dove il successo si conquista a ogni costo, Clara ci apre il suo cuore tra musica, sogni e sfide personali. Tra telefonate importanti e riflessioni sulla FOMO dell’industria discografica, scopriamo una giovane artista che, più che mai, sa come affrontare le tempeste della vita. Perché, alla fine, il vero successo sta nel trovare il coraggio di essere autentici. E questa è solo l’inizio del suo viaggio.

Le estati prima del successo, certi demoni e la musica per combatterli. Ancora: la Fomo dell’industria discografica, i giovani che sono i nuovi sessantottini e Fedez (una volta per tutte). Clara chiacchiera con noi nell’unico giorno libero della sua stagione piĂą calda, tra una telefonata di Ignazio Boschetto del Volo e un appello a Vasco Rossi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Clara: «O fai sold out o sei fuori, è come avere una pistola puntata alla tempia. E poi si parla tanto di salute mentale… L’amore? Non è una scelta stupida. Ora sono single»

In questa notizia si parla di: clara - sold - fuori - avere

