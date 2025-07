Clara conferma la rottura con Jacopo Neri | Sono single

Clara Soccini rompe il silenzio e conferma la sua storia da single, mettendo fine alle voci di un ritorno di fiamma con Jacopo Neri. Dopo settimane di indiscrezioni e paparazzi, la influencer ha chiarito ogni dubbio, precisando che la loro relazione si è conclusa e che il suo cuore è libero. La verità finalmente emerge: Clara e Jacopo si sono lasciati, e lei guarda avanti con serenità e determinazione.

Dopo settimane di indiscrezioni, malelingue e paparazzate, Clara Soccini ha finalmente fatto chiarezza sulla sua vita privata. La storia con Jacopo Neri, che andava avanti da qualche tempo, è giunta al termine. E no, non c’entrerebbe Fedez, come insinuato da qualcuno. Con il rapper solo un rapporto professionale. A ribadirlo la diretta interessata che si professa single. Clara e il fidanzato Jacopo Neri si sono lasciati. Clara e Jacopo Neri si sono lasciati. Dopo settimane di rumor, la conferma è arrivata dalla stessa cantante e attrice, 25 anni, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Sono single, e non da molto”. 🔗 Leggi su Dilei.it