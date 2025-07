Clan Cappello Orazio Buda trasferito in carcere | dovrà scontare una condanna a 10 anni di reclusione

Un'ombra lunga si stende sul panorama criminale di Catania: Orazio Buda, noto membro del clan Cappello, è stato trasferito in carcere per scontare una condanna a dieci anni. Le forze di polizia hanno agito tempestivamente, confermando ancora una volta la ferma volontà di combattere le organizzazioni mafiose. La lotta alla criminalità non si ferma: la giustizia vince sempre, anche quando le sfide sono più dure.

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un ordine di carcerazione, su disposizione della Procura generale etnea, in seguito ad una sentenza definitiva di condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di Orazio Buda. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

