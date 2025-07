Civitavecchia a fuoco le sterpaglie in via Braccianese claudia

Stamattina a Civitavecchia un vasto incendio di sterpaglie ha minacciato la tranquillità della zona di via Braccianese Claudia e del cavalcavia di via Tirso. I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente con equipaggi dedicati, hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e salvaguardare le abitazioni vicine. La loro prontezza e professionalità si sono dimostrate decisive in questa emergenza, dimostrando ancora una volta il coraggio quotidiano dei soccorritori.

Civitavecchia, 11 luglio 2025- Alle ore 10.30 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati per un vasto incendio di sterpaglie. Il fuoco ha interessato la zona di via Braccianese claudia e il cavalcavia di via Tirso. Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto con l’equipaggio della 17A e l’autobotte AB17 hanno immediatamente iniziato l’operazione di spegnimento in modo da preservare le abitazioni limitrofe all’incendio. Il fronte di fuoco, complice anche il vento si è spostato lungo il costone che costeggia l’autostrada, subito contenuto sai Vvf. La velocità di esecuzione ha evitato danni maggiori alle coltivazioni adiacenti, le abitazioni e al traffico autostradale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

