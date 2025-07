Cittadella Iori si ri-presenta | Ripartiamo dal 4-2-3-1 Felice di essere tornato a casa Voglio una squadra coraggiosa

spirito di chi ama profondamente questa squadra, Iori riaccende la passione, promettendo una Cittadella audace e determinata. Con il modulo 4-2-3-1, ripartiamo con cuore e coraggio, pronti a scrivere un nuovo capitolo di emozioni e vittorie. Perché tornare a casa significa riappropriarsi delle proprie radici, e il Tombolato è il luogo dove tutto può ricominciare.

Il ritorno non è solo una notizia. È un suono che si riconosce subito. Una nota familiare, che al Tombolato fa venire i brividi. E quando Manuel Iori prende la parola, è come se parlasse da sempre con la maglia del Citta addosso. Come se non fosse mai andato via dalle mura. Con la voce, con lo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

