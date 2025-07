Città 30 ecco i dati dei primi sei mesi del 2025

una città più sicura, sostenibile e vivibile per tutti. Questa crescita positiva dimostra come politiche mirate possano trasformare il nostro ambiente urbano, promuovendo benessere e qualità della vita. È il momento di continuare su questa strada e rafforzare i risultati ottenuti, affinché Città 30 diventi un modello di successo da replicare.

I dati sulla Città 30 dei primi sei mesi del 2025 confermano le tendenze già registrate nel 2024. Rispetto al periodo precedente all’introduzione della delibera, si registrano meno incidenti con morti e feriti, più spostamenti in bicicletta e bike sharing e meno traffico, con conseguente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: città - dati - primi - mesi

La Città della Salute prima in Italia per numero di trapianti di rene effettuati, complessità e dati di sopravvivenza - La Città della Salute di Torino si conferma prima in Italia per il numero e la complessità dei trapianti di rene, grazie al Centro Trapianti “Antonio Vercellone” alle Molinette.

16.700 presenze nei primi sei mesi dell'anno, +32.7% rispetto al 2024. Più di 6000 ingressi tra San Lorenzo e la Civica Pinacoteca il Guercino nello stesso periodo. In un anno in cui, come dimostrano i dati, molte città faticano, Cento cresce e si rafforza l’identit Vai su Facebook

Città 30, ecco i dati dei primi sei mesi del 2025; 1 anno di Bologna Città 30; EMILIA-ROMAGNA: Turismo, primavera positiva con il traino della Riviera | VIDEO.