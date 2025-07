cisgiordania 23enne palestinese americano picchiato a morte da coloni israeliani

Una tragedia scuote la Cisgiordania: un giovane palestinese di 23 anni, anche cittadino americano, è stato brutalmente picchiato a morte da coloni israeliani durante una manifestazione pacifica contro l'espansione illegale degli insediamenti. Un episodio che sottolinea ancora una volta le tensioni e le violenze che segnano questa regione, lasciando dietro di sé un bilancio di feriti e un forte senso di ingiustizia. La speranza di pace si fa sempre più lontana...

Un 23enne palestinese è stato picchiato a morte da coloni israeliani durante l’ennesimo atto di violenza nella Cisgiordania occupata. L’episodio è avvenuto a nord di Ramallah: un gruppo di palestinesi stava cercando di raggiungere il villaggio di Khirbet al-Tal per protestare contro la creazione di un nuovo avamposto israeliano illegale costruito sul terreno del villaggio, ma decine di coloni hanno iniziato ad attaccarli. Decine i feriti, mentre la vittima è stata identificata come Saif al-Din Musalat: secondo quanto riferito, aveva anche la cittadinanza americana. Come quasi sempre accade negli episodi di violenza che coinvolgono i coloni, non sono stati segnalati arresti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it