Ciro Grillo dalla legale di Corsiglia dubbi sulla vittima | Non era ubriaca fece i gradini del Billionaire senza cadere

Nel cuore di Tempio Pausania si alza il sipario su un processo che ha scosso l'intera comunità, con Ciro Grillo tra gli imputati. La difesa mette in dubbio la versione della vittima, esibendo dettagli sorprendenti come l'assenza di ubriachezza e l’abilità nel salire i gradini del Billionaire senza cadere. Queste ultime battute cambieranno forse il corso della vicenda? La parola passa ora alla giustizia.

Ultime battute in tribunale a Tempio Pausania nel processo per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese e di una sua amica e che vede sul banco degli imputati Ciro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ciro Grillo, dalla legale di Corsiglia dubbi sulla vittima: «Non era ubriaca, fece i gradini del Billionaire senza cadere»

