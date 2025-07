Ciro Grillo colpo di scena al processo | Violenza di gruppo? Ecco cosa è successo il giorno dopo

Il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici si avvicina alla svolta decisiva, con un colpo di scena che sta scuotendo l’intera vicenda giudiziaria. Dopo settimane di tensioni e intense discussioni pubbliche, il tribunale di Tempio Pausania si appresta a emettere la sentenza, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ecco cosa è successo il giorno successivo, segnando un punto di svolta in uno dei casi più discussi degli ultimi tempi.

Il tribunale di Tempio Pausania si prepara a emettere la sentenza per Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e i suoi tre amici Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta, accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo-norvegese e della sua coetanea. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, quando le vittime, entrambe di 19 anni, avrebbero subito gli abusi in Costa Smeralda. Durante l’udienza di giovedì 10 luglio, gli avvocati difensori di Grillo, Enrico Grillo ed Ernesto Monteverde, hanno presentato le loro arringhe, respingendo le accuse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ciro Grillo, colpo di scena al processo: “Violenza di gruppo? Ecco cosa è successo il giorno dopo”

