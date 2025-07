Cinquegrana | prima del Tricolore c’era Italo il mito che diede il nome all’Italia

In un’estate segnata da migrazioni e conflitti, è fondamentale riscoprire i nostri valori profondi. Lo abbiamo fatto con Pino Cinquegrana, antropologo italocanadese e studioso di miti classici, per esplorare l’affascinante evoluzione dal mito di Italo al nome “Italia”. Un viaggio che ci invita a riflettere sull’origine della nostra identità culturale e sul significato di radicamento e appartenenza. Perché conoscere il passato è il primo passo per costruire un futuro consapevole.

In questa estate 2025, tra esodo e guerre in corso, c’è per fortuna lo spazio per concentrarci sui nostri valori. Ne abbiamo parlato con l’antropologo italocanadese Pino Cinquegrana, illustre studioso internazionale del mito classico. Con lui ci vogliamo intrattenere, questa volta, quale lettura estiva, sul passaggio dal mito di Italo al nome “Italia”, un’affascinante evoluzione che intreccia mito, storia e costruzione dell’identità culturale di una nazione. Come nasce il nome “Italia” nella Calabria meridionale?. Nell’area che darà il nome all’identità geografica della Calabria vivevano gli Enotri, dal condottiero Enotrio e, alla sua morte, Italo eredita il suo regno, e quella parte posta a sud dell’istmo Lamezia-Squllace, e da lui prese il nome di Italia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Cinquegrana: prima del Tricolore c’era Italo, il mito che diede il nome all’Italia

