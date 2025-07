Cinque Comuni dell' area frentana insieme per la gestione associata dell' ufficio personale

Cinque comuni dell'area frentana uniscono le forze per potenziare la gestione dell'ufficio personale, garantendo efficienza e servizi di qualità ai cittadini. Questa collaborazione, decisa ieri dalla conferenza dei sindaci a Paglieta, si estenderà fino al 2030, consolidando un modello innovativo di cooperazione intercomunale. Un passo importante che rafforza il senso di comunità e impegno condiviso per un futuro più solido e sostenibile.

La gestione associata e coordinata dell'ufficio personale tra cinque Comuni dell'area frentana continuerà sino al 2030. Questa la decisione assunta ieri dalla conferenza dei sindaci soci svoltasi a Paglieta, a cui hanno partecipato Michele Di Florio, vicesindaco di Paglieta, Mario Verratti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

