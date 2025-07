Cinquantacinque anni dalla Rivolta di Reggio | gli eventi del Comitato

Il 14 luglio segna il 55° anniversario della storica Rivolta di Reggio, un evento fondamentale nel nostro percorso di lotte e cambiamenti. Il "Comitato 14 luglio" ha organizzato una serie di iniziative per ricordare e riflettere su quel momento imprescindibile. L’appuntamento si apre il 12 luglio alle 18:30 al Lido Pepys con la presentazione del libro "Destra sociale" di Marco Cassini, un'occasione da non perdere per approfondire la storia e le sue implicazioni.

Il fumetto "1970. La Rivolta di Reggio Calabria" presentato al Salone del libro di Torino - Presentato al Salone del Libro di Torino, il fumetto "1970. La Rivolta di Reggio Calabria" di Antonella Postorino e Marco Barone riscopre un episodio dimenticato della storia italiana.

Comitato 14 luglio: “dedicare ai martiri dei moti alcune zone di Reggio Calabria” - Il Comitato 14 luglio chiede di ricordare, con l'intitolazione di vie e zone di Reggio Calabria, i martiri dei moti del 1970 ... strettoweb.com scrive