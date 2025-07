Cinema torna il grande schermo in spiaggia con Cinema Ammare

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Cinema Ammare torna a incantare le serate estive sulla splendida costa di Realmonte. Immaginate un cinema all’aperto, sotto le stelle, con il rumore delle onde in sottofondo e la magia del grande schermo che si staglia sulla Scala dei Turchi. Un’esperienza unica che unisce cultura, natura e divertimento, rendendo ogni serata un ricordo indimenticabile. Fino...

Roma, 11 lug. (askanews) – Dopo il successo delle prime due edizioni, torna Cinema Ammare, l’evento estivo che trasforma lo stabilimento balneare del Nodo Ammare, a due passi dalla celebre Scala dei Turchi, in una suggestiva sala cinematografica sotto le stelle sulla costa di Realmonte, nell’agrigentino. Le prime tre serate dell’edizione 2025 hanno registrato oltre 500 presenze ciascuna, confermando la forza di un format amato dal pubblico. Fino al primo settembre, per 12 lunedì sera (dal 9 giugno), lo spettacolo continua tra cinema, musica dal vivo, spettacoli di danza acrobatica, intrattenimento e street food in riva al mare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“Cinema ammare”: torna l’appuntamento con la magia del grande schermo con vista sulla Scala dei turchi - Preparatevi a rivivere l’incanto del cinema sotto le stelle: lunedì 9 giugno alle 21, al Nodo Ammare di Realmonte, si torna con “Cinema Ammare”, la rassegna che unisce la magia del grande schermo con la suggestiva vista sulla Scala dei Turchi.

