cinema intorno al vesuvio la rassegna di arci movie fino al 6 agosto

Immergiti nell’atmosfera magica di “Cinema intorno al Vesuvio”, la rassegna di Arci Movie che anima il parco di Villa Bruno fino al 6 agosto. Con ospiti di eccezione come Francesco Di Leva e il maestro Pupi Avati, questa kermesse cinematografica promette emozioni uniche tra proiezioni suggestive e incontri imperdibili. Un’occasione da non perdere per vivere il Vesuvio attraverso la magia del cinema. Vieni a scoprire cosa rende questa esperienza speciale!

Entra nel vivo "Cinema intorno al Vesuvio", la rassegna di Arci Movie che animerà il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, nel Vesuviano, fino ai primi di agosto.

Immergetevi nell'incanto del cinema all'aperto con la rassegna "Cinema intorno al Vesuvio" di Arci Movie, ora nel vivo della sua programmazione nel suggestivo parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano.

Stasera Roberto Andò a Cinema intorno al Vesuvio! In Arena Arci Movie per presentare "L'Abbaglio", film con protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone martedì 8 luglio ore 21:15 "Cinema intorno al Vesuvio" in Villa Bruno a San Giorgio

