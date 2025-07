Cinema al via le riprese di Cena di Classe di Francesco Mandelli

Al via le riprese di "Cena di Classe", la nuova commedia firmata da Francesco Mandelli, che promette di portare un sorriso sul grande schermo. Ambientato a Milano, il film nasce dall’omonimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari, e vede una squadra di sceneggiatori di talento e una produzione di alto livello. Con questa pellicola, si preannuncia un successo che catturerà il pubblico, unendo musica, comicità e un cast stimolante. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi!

Roma, 11 lug. (askanews) – Sono iniziate a Milano le riprese di “Cena di Classe”, la nuova commedia diretta da Francesco Mandelli, che firma anche la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazio Rosato. Il soggetto è tratto dall’omonimo brano de I Pinguini Tattici Nucleari, e firmato da Roberto Lipari, Andrea Pisani, Ignazio Rosato e Riccardo Zanotti. Il film è prodotto da Roadmovie in associazione con Medusa Film e sarĂ ambientato interamente nel capoluogo lombardo. “Cena di Classe”, in arrivo nelle sale nel 2026, è una commedia corale, irriverente e generazionale che racconta con ironia e tenerezza cosa succede quando il passato bussa alla porta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: riprese - cena - classe - francesco

Dal 25 giugno "Cena di classe" con Giovanni Esposito, Beatrice Arnera, etc.. ...diretti da Francesco Mandelli Cinemotore dopo aver rivelato parte del cast del nuovo film di Francesco Mandelli dal tiotolo "Cena di classe" con Giovanni Esposito, Beatrice Arnera, Vai su Facebook

Al via le riprese di CENA DI CLASSE, il nuovo film di Francesco Mandelli; “Cena di classe”: al via le riprese della nuova commedia diretta da Francesco Mandelli; Labello tra i vincitori dei Brands Award 2025: doppio riconoscimento per l’iconico balsamo labbra.

Cena di Classe, primo ciak per nuovo film di Francesco Mandelli - Sono iniziate a Milano le riprese di Cena di Classe, la nuova commedia diretta da Francesco Mandelli, che firma anche la sceneggiatura insieme a Roberto Lipari, Andrea Pisani, Tiziana Martini e Ignazi ... Secondo msn.com

Cinema, al via le riprese di "Cena di Classe" di Francesco Mandelli - Sono iniziate a Milano le riprese di 'Cena di Classe', la nuova commedia diretta da Francesco Mandelli, che firma anche ... Come scrive spettacoli.tiscali.it