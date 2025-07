Cina | Yunnan ospita China Kunming Int’l Stone Expo 2025

In un’atmosfera vibrante di innovazione e tradizione, la China Kunming International Stone Expo 2025 apre le sue porte a Kunming, nello affascinante Yunnan. Tra i visitatori, una cliente si entusiasma scegliendo eleganti braccialetti di giada, simbolo di bellezza e spiritualità. Questo evento straordinario, che si svolge su 50.000 metri quadrati e coinvolge oltre 100 associazioni, promette di essere un’occasione unica per scoprire le ultime tendenze nel mondo della pietra e del design.

Una cliente (la seconda a sinistra) sceglie dei braccialetti di giada alla China Kunming International Stone Expo 2025 di Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, ieri 10 luglio 2025. La fiera e’ stata inaugurata ieri nella citta’. L’evento, della durata di 5 giorni, si estende su una superficie di circa 50.000 metri quadrati e riunisce oltre 100 associazioni imprenditoriali e gruppi espositivi nazionali ed esteri. Un’espositrice (la terza a destra) vende articoli di giada alla China Kunming International Stone Expo 2025 di Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, ieri 10 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Yunnan ospita China Kunming Int’l Stone Expo 2025

